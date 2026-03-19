Blue Ridge Real Estate Company stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Blue Ridge Real Estate Company lud am 17.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.01.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,28 USD gegenüber -0,250 USD im Vorjahresquartal verkündet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 0,9 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 17,11 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Blue Ridge Real Estate Company einen Umsatz von 0,8 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at