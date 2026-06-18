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18.06.2026 06:31:29
Blue Ridge Real Estate Company verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Blue Ridge Real Estate Company veröffentlichte am 16.06.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,52 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Blue Ridge Real Estate Company -0,130 USD je Aktie generiert.
Der Umsatz lag bei 0,9 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 28,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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