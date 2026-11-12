Blue Safari Group Acquisition A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Blue Safari Group Acquisition A hat am 10.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,46 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,280 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 89,00 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 320,8 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 169,7 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at