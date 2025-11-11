|
11.11.2025 06:31:28
Blue Safari Group Acquisition A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Blue Safari Group Acquisition A lud am 10.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 1,28 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,350 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 173,59 Prozent auf 169,7 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 62,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
