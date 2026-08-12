Blue Safari Group Acquisition A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Blue Safari Group Acquisition A hat am 10.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,37 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,760 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Blue Safari Group Acquisition A mit einem Umsatz von insgesamt 228,8 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 155,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 47,05 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at