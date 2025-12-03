Blue Sky Global Energy mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Blue Sky Global Energy hat am 01.12.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,06 CAD. Im Vorjahresquartal waren 0,010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 23,81 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,9 Millionen CAD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,4 Millionen CAD.

Redaktion finanzen.at