Blue Square Real Estate legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Blue Square Real Estate hat sich am 29.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 9,46 ILS ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 6,37 ILS erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat Blue Square Real Estate im vergangenen Quartal 144,1 Millionen ILS verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 2,68 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Blue Square Real Estate 148,1 Millionen ILS umsetzen können.

Redaktion finanzen.at