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25.11.2026 06:31:29
Blue Square Real Estate öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Blue Square Real Estate hat am 22.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf 4,46 ILS beziffert. Ein Jahr zuvor waren 14,47 ILS je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 28,07 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 125,8 Millionen ILS generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 161,2 Millionen ILS ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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