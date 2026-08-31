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31.08.2026 06:31:29
Blue Square Real Estate zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Blue Square Real Estate hat am 28.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 9,60 ILS. Im Vorjahresviertel hatte Blue Square Real Estate 24,99 ILS je Aktie erwirtschaftet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Blue Square Real Estate im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,76 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 147,9 Millionen ILS. Im Vorjahresviertel waren 146,8 Millionen ILS in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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