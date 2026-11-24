Blue Star Foods hat am 23.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -3,26 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Blue Star Foods ein EPS von -48,000 USD in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 0,3 Millionen USD, gegenüber 0,5 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 36,96 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at