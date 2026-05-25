Blue Star Foods: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Blue Star Foods hat am 22.05.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,100 USD beziffert. Im Vorjahr waren -4,150 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 19,50 Prozent auf 2,89 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,59 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at