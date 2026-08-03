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03.08.2026 06:31:29
Blue Star Foods zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Blue Star Foods gab am 31.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Blue Star Foods in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 54,70 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 0,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 1,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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