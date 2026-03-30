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30.03.2026 06:31:29
Blue Star Gold: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Blue Star Gold lud am 27.03.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 28.02.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Verlust je Aktie lag bei 0,01 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,010 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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