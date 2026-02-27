Blue Star Gold mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Blue Star Gold stellte am 25.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.11.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Blue Star Gold hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,02 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,010 CAD je Aktie gewesen.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,030 CAD vermeldet. Im Vorjahr waren -0,080 CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at