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19.10.2026 06:31:29
Blue Star Gold: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Blue Star Gold präsentierte am 16.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.08.2026 beendeten Jahresviertel.
Blue Star Gold hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,03 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,010 CAD je Aktie gewesen.
Redaktion finanzen.at
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