Blue Star New Chemical Material: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Blue Star New Chemical Material hat am 07.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 0,06 CNY gegenüber 0,080 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,40 Prozent auf 4,30 Milliarden CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,16 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 0,430 CNY beziffert. Im Jahr zuvor waren 0,450 CNY je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahr hat Blue Star New Chemical Material im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 10,87 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 17,19 Milliarden CNY. Im Vorjahr waren 15,50 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at