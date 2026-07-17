17.07.2026 06:31:29

Blue Star New Chemical Material: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Blue Star New Chemical Material ließ sich am 15.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Blue Star New Chemical Material die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurden 0,19 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Blue Star New Chemical Material 0,110 CNY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 26,41 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4,20 Milliarden CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5,30 Milliarden CNY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at

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