Blue Star New Chemical Material stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Blue Star New Chemical Material präsentierte am 31.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,25 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,090 CNY je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Blue Star New Chemical Material 5,57 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 26,14 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4,42 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at