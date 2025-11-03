|
03.11.2025 06:31:29
Blue Star New Chemical Material verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Blue Star New Chemical Material hat am 31.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
In Sachen EPS wurden 0,09 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Blue Star New Chemical Material 0,150 CNY je Aktie eingenommen.
Das vergangene Quartal hat Blue Star New Chemical Material mit einem Umsatz von insgesamt 4,42 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,12 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 7,39 Prozent gesteigert.
Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 0,093 CNY prognostiziert. Beim Umsatz hatten die Experten damit gerechnet, dass 4,42 Milliarden CNY umgesetzt wurden.
