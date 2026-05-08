Blue Star stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Blue Star hat am 06.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 11,05 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 9,44 INR je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Blue Star 40,72 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,32 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 40,19 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 25,65 INR beziffert, während im Vorjahr 28,76 INR je Aktie in den Büchern standen.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Blue Star mit einem Umsatz von insgesamt 124,02 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 119,38 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 3,89 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at