Blue Star: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Blue Star hat am 05.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,80 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4,67 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 24,22 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 22,76 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at