Blue Water Acquisition A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Blue Water Acquisition A lud am 12.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,06 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,010 USD je Aktie in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at