Blue Water Acquisition A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Blue Water Acquisition A hat am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,07 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,090 USD je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.at