Blue Water Acquisition A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Blue Water Acquisition A hat am 13.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,07 USD. Im Vorjahresviertel hatte Blue Water Acquisition A 0,090 USD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at