Blue Water Acquisition A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Blue Water Acquisition A präsentierte in der am 12.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,06 USD. Im Vorjahresviertel hatte Blue Water Acquisition A 0,010 USD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at