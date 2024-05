Blue World Acquisition A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Blue World Acquisition A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 15.05.2024 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2024 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,03 USD, nach 0,070 USD im Vorjahresvergleich.

Redaktion finanzen.at