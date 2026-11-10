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10.11.2026 06:31:29
BLUE ZONES legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
BLUE ZONES hat sich am 09.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 40,22 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte BLUE ZONES ein EPS von 40,30 JPY je Aktie vermeldet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 229,38 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 14,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 201,04 Milliarden JPY in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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