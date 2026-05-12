BLUE ZONES: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

BLUE ZONES hat am 11.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -6,73 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei BLUE ZONES ein EPS von -13,610 JPY in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BLUE ZONES im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,60 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 204,89 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 178,79 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 115,91 JPY. Im letzten Jahr hatte BLUE ZONES einen Gewinn von 98,66 JPY je Aktie eingefahren.

BLUE ZONES hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 813,15 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 736,40 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at