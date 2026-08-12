BLUE ZONES: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

BLUE ZONES hat am 10.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 37,98 JPY gegenüber 35,10 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 223,08 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 15,07 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte BLUE ZONES einen Umsatz von 193,87 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at