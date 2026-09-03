Blueberries Medical: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Blueberries Medical hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 31.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 0,0 Millionen CAD – eine Minderung von 33,33 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 0,1 Millionen CAD eingefahren.

Redaktion finanzen.at