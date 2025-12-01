Blueberries Medical stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Blueberries Medical gab am 28.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Blueberries Medical in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 33,33 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 0,0 Millionen CAD im Vergleich zu 0,1 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at