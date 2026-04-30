Blueberries Medical stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Blueberries Medical hat am 28.04.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 40,74 Prozent auf 0,2 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 0,3 Millionen CAD gelegen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 34,04 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 0,31 Millionen CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 0,47 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at