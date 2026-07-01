LEGAL CORPORATION Registered Shs Aktie
WKN DE: A2PAFS / ISIN: JP3969250004
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01.07.2026 12:16:40
BlueCrest loses £200mn legal battle over trader taxes
Investment firm warns the UK is ‘no longer a serious contender’ as a place to do businessWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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