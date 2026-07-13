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13.07.2026 06:31:29
BlueHarbor Bank stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
BlueHarbor Bank hat am 10.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,16 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,830 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 19,57 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7,9 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 9,5 Millionen USD ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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