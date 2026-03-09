|
Bluejay Diagnostics gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Bluejay Diagnostics präsentierte in der am 06.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
Der Verlust je Aktie wurde auf 2,37 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Bluejay Diagnostics ein Ergebnis je Aktie von -449,480 USD vermeldet.
Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 15,250 USD beziffert. Im Vorjahr hatte Bluejay Diagnostics ein Ergebnis je Aktie von -456,760 USD vermeldet.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
