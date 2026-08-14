Bluejay Diagnostics veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Bluejay Diagnostics hat am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 1,12 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -5,640 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at