BlueLinx informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

BlueLinx stellte am 03.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,07 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,200 USD erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 812,6 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,51 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte BlueLinx einen Umsatz von 748,9 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at