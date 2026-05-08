BlueLinx: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

BlueLinx äußerte sich am 05.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,18 USD. Im Vorjahresquartal hatten 0,330 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat BlueLinx im vergangenen Quartal 731,2 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,09 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BlueLinx 709,2 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at