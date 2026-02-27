BlueLinx stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

BlueLinx hat am 24.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

BlueLinx hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 1,08 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,620 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 715,8 Millionen USD – ein Plus von 0,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BlueLinx 710,6 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

In Sachen EPS wurden 0,020 USD je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BlueLinx 6,19 USD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,05 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 2,95 Milliarden USD, während im Vorjahr 2,95 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

