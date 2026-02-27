|
27.02.2026 06:31:29
BlueLinx stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
BlueLinx hat am 24.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
BlueLinx hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 1,08 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,620 USD je Aktie gewesen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 715,8 Millionen USD – ein Plus von 0,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BlueLinx 710,6 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
In Sachen EPS wurden 0,020 USD je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BlueLinx 6,19 USD je Aktie eingenommen.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,05 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 2,95 Milliarden USD, während im Vorjahr 2,95 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.