06.11.2025 06:31:29
BlueLinx stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
BlueLinx hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,20 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,87 USD je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig wurden 748,9 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte BlueLinx 747,3 Millionen USD umgesetzt.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
