BlueLinx veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

BlueLinx hat am 04.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,81 USD gegenüber 0,540 USD im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat BlueLinx 814,1 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,35 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 780,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at