02.10.2026 06:31:29

BlueMeme: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

BlueMeme hat am 30.09.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 14,80 JPY. Im Vorjahresquartal waren 16,21 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 11,03 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 784,9 Millionen JPY umgesetzt, gegenüber 707,0 Millionen JPY im Vorjahreszeitraum.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 7,36 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von -5,020 JPY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat BlueMeme im vergangenen Geschäftsjahr 3,30 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 40,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BlueMeme 2,35 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at

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