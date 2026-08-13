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13.08.2026 06:31:29
Blueone Card: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Blueone Card gab am 11.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,02 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Blueone Card ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,020 USD in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 0,0 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 90,0 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 0,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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