Blueone Card veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Blueone Card veröffentlichte am 14.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,14 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,020 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite standen 0,1 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 0,1 Millionen USD umgesetzt.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,210 USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -0,080 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 136,36 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 0,11 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 0,26 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at