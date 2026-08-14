Blueport Acquisition öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Blueport Acquisition hat am 12.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,01 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,010 USD je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.at