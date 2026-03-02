Bluerock Homes Trust: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Bluerock Homes Trust präsentierte in der am 27.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,72 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bluerock Homes Trust -0,630 USD je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Quartal hat Bluerock Homes Trust 18,9 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 36,93 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 13,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 3,020 USD beziffert. Im Vorjahr waren -1,100 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 68,73 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 36,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 50,21 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at