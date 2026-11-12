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12.11.2026 06:31:28
Bluerock Homes Trust: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Bluerock Homes Trust hat am 10.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,81 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,940 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat Bluerock Homes Trust im vergangenen Quartal 19,2 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 15,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Bluerock Homes Trust 16,6 Millionen USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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