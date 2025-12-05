CROCS Aktie
WKN DE: A0HM52 / ISIN: US2270461096
|
05.12.2025 18:51:04
Blueshift Asset Management Slides Into 48,000 New Crocs Shares
According to a filing with the Securities and Exchange Commission dated Nov. 13, 2025, Blueshift Asset Management, LLC initiated a new position in Crocs (NASDAQ:CROX), acquiring 48,877 shares valued at $4.08 million as of Sept. 30. The new stake accounted for 1.3% of the fund's reportable U.S. equity assets.Top holdings after the filing: As of Nov. 12, 2025, shares of Crocs were priced at $74.45, down 27.0% over the past year, underperforming the S&P 500 by 41.77 percentage points.
