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04.06.2026 06:31:29
Bluesky Digital Assets: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Bluesky Digital Assets lud am 02.06.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 0,0 Millionen CAD – eine Minderung von 166,67 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 0,0 Millionen CAD eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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