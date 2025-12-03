Bluesky Digital Assets gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Bluesky Digital Assets lud am 01.12.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Bluesky Digital Assets hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 0,0 Millionen CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 125,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 0,0 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at